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Vatandaşlar yasağa uydu sokaklarda sessizlik hakim

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE VATANDAŞLAR YASAĞA UYDU, SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM OLDU

Vatandaşlar yasağa uydu sokaklarda sessizlik hakim

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE VATANDAŞLAR YASAĞA UYDU, SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM OLDU

24 Mayıs 2020 Pazar 13:43
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Vatandaşlar yasağa uydu sokaklarda sessizlik hakim

AMASYA (İHA) – Amasya’nın Suluova ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu sokaklar boş kaldı.

Suluova’da sokağa çıkma yasağının 2. gününde cadde ve sokaklar ile birlikte meydanda sessizlik hakim oldu. Mahalle ve sokaklarda araç ve yaya trafiğinin olmadığı görüldü. Kent genelinde polis ekipleri, alınan tedbir kararları doğrultusunda belirli noktalarda denetimlerini sürdürdü. Kent merkezi ve mahallelerde vatandaşlar evlerine kapandı.

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