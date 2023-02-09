Van depreminde yakınlarını kaybetmişti, depremzedelere yardıma gitti

Van depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Oktay Türkoğlu’nun kardeşi Orhan Türkoğlu, depremin büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesindeki depremzedelere yardıma gitti.

Amasya’nın Taşova ilçesinden bir minibüs dolu gıda ve barınma malzemelerini depremzedelere bırakmalarının ardından afet çadırlarında yemek yapıp çocuklarla vakit geçiren Orhan Türkoğlu ile arkadaşları tekrar Amasya’ya doğru yola çıktı. Depremde yakınlarını kaybetmenin acısını iyi bildiğini anlatan Orhan Türkoğlu, “Zaman geçiyor. Ama acılar geçmiyor. Aynı acı aynı tazesiyle duruyor. Allah bu tür musibetlerden ülkemizi korusun" dedi.

Türkoğlu’nun ağabeyi öğretmen Oktay Türkoğlu ve eşi Emel Türkoğlu, 23 Ekim 2011’de Van’da meydana gelen depremde enkaz altında kalarak şehit olmuştu.