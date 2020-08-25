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Vali Masatlı’dan tarlalardaki hasada inceleme
AMASYA VALİSİ MUSTAFA MASATLI, KAYABAŞI, TUZSUZ VE BÜYÜK KIZILCA KÖYLERİNDEKİ PATATES, SOĞAN İLE DOMATES HASADINI YERİNDE İNCELEDİ.
AMASYA 25.08.2020, 02:54
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kayabaşı, Tuzsuz ve Büyük Kızılca köylerindeki patates, soğan ile domates hasadını yerinde inceledi.
Kayabaşı köyünde patates hasadı yapılan arazilerde alın teri ile bin bir emekle ürünlerini yetiştiren çiftçiler ve mevsimlik tarım işçileriyle sohbet etmesinin ardından incelemelerine Tuzsuz köyündeki soğan hasadıyla devam eden Vali Masatlı, Amasya’nın üretiminde ikinci sırada bulunduğu bu ürünün ilin ekonomisi için önemli olduğunu belirterek üreticilere bereketli kazançlar diledi.
Büyük Kızılca köyünde domates üretiminin yapıldığı serada incelemelerini sürdürerek üretim ve pazarlama faaliyetleriyle bilgi aldığı çiftçilerin sorunlarını dinleyen Masatlı, ekonomiye katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
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