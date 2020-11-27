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Vali Masatlı’dan sağlık yöneticileriyle korona virüs toplantısı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık teşkilatının yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

AMASYA 27.11.2020, 21:08
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Vali Masatlı’dan sağlık yöneticileriyle korona virüs toplantısı
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık teşkilatının yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Salgınla mücadelede gelinen son durum, vaka sayıları, filyasyon çalışmaları, hastanelerdeki kapasite durumu ve fiziki altyapı konularında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Masatlı, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin başkahramanları hiç şüphesiz canlarını hiçe sayarak insan hayatı kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarımızdır” dedi.

Masatlı, vatandaşlardan duyurulan tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarına destek olmalarını istedi. İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, İl Sağlık Müdürlüğü birim başkanları, ilçe sağlık müdürleri ve hastanelerin başhekimleri yer aldı.
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