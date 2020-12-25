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Vali Masatlı’dan pazarda, mahallede esnaf turu
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Bahçeleriçi Semt Pazarı’nda korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik uygulamaları yerinde inceledi ardından Sofular Mahallesi’ndeki işyerlerini ziyaret etti.
AMASYA 25.12.2020, 20:11
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Bahçeleriçi Semt Pazarı’nda korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik uygulamaları yerinde inceledi ardından Sofular Mahallesi’ndeki işyerlerini ziyaret etti.
Denetimlerle ilgili bilgi almasının ardından vatandaşlarla ve bereketli kazançlar dilediği esnaflarla sohbet eden Vali Masatlı, tedbirlere büyük bir hassasiyet ile özen göstererek salgının kontrol altına alınabileceğini belirtti.Ziyaretlerde İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.
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