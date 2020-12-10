banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Vali Masatlı’dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin minibüs ve otobüs duraklarında denetim yaptı, sürücü ile yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

AMASYA 10.12.2020, 09:42
Vali Masatlı’dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin minibüs ve otobüs duraklarında denetim yaptı, sürücü ile yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Virüsün özellikle kapalı ortamlarda yayıldığına dikkat çeken Vali Masatlı, bu ortamlarda tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Denetimlerde İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
15°
açık