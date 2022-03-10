Vali Masatlı’dan marketlere yağ ve fiyat denetimi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, haksız fiyat artışlarını önlemek, KDV indiriminin uygulanması ve ayçiçek yağı stoklarını kontrol etmek için çeşitli marketlerde denetim yaptı.

Fiyat etiketlerini kontrol eden Vali Masatlı, denetimlerde vatandaşların mağdur edilmesine müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Denetime Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce ve diğer yetkililer de katıldı.