Vali Masatlı’dan korona virüs denetimi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı’nın Kovid-19 tedbirleri genelgesi kapsamında yaşam alanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda istisnasız maske takma zorunluluğunun getirildiğini anımsatan Vali Masatlı, korona virüs salgının son günlerdeki yayılım seyrinin göz önünde bulundurulduğunda kontrollü sosyal hayat döneminde başta temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kuralları ile hayatın her alanında alınan mevcut tedbirlere uyulmasının önemini ifade etti.

Salgının önlenmesi için toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini vurgulayan Masatlı, vatandaşlardan ve iş yeri sahiplerinden temizlik, maske ile sosyal mesafe başta olmak üzere tedbirlere riayet etmelerini sürdürmelerini istedi.

‘Sağlık için hepimiz için’ sloganı ile ekiplerce gerçekleşen denetimlerde şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezi, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet salonları ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları gibi yaşam alanlarına yönelik kontroller yapılıyor.

Denetimlerde, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.