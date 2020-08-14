Vali Masatlı’dan İl Salgın Denetim Merkezinde inceleme
DENETİMLERİN TEK BİR NOKTADAN KOORDİNE EDİLECEĞİ MERKEZİN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN VALİ MASATLI, EKİPLERCE POZİTİF VAKALARIN TAKİBİ, TÜM İŞ YERLERİ, KAMUYA AÇIK ALANLAR, ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI, TAKSİLERE YÖNELİK DENETİMLERDEKİ KİŞİLERİN İSİM, ADRES, ZAMAN, VARSA İHLALİN MAHİYETİ VE DİĞER BİLGİLERİ İLE YAPILAN İHBARLARIN MERKEZİ VERİ TABANINA KAYDEDİLECEĞİ UYGULAMANIN SALGININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR AÇISINDAN ÇOK ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTTİ.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezinde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesi kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü içerisinde oluşturulan merkezde değişik kurumlardan sürekli personel görev yapıyor. Denetimlerin tek bir noktadan koordine edileceği merkezin çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Vali Masatlı, ekiplerce pozitif vakaların takibi, tüm iş yerleri, kamuya açık alanlar, şehir içi toplu taşıma araçları, taksilere yönelik denetimlerdeki kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri ile yapılan ihbarların merkezi veri tabanına kaydedileceği uygulamanın salgının önlenmesine yönelik çalışmalar açısından çok önem taşıdığını belirtti.
İncelemede, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ da yer aldı.
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