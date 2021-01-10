Vali Masatlı’dan gazetecilere: “Sizler önemli bir kamu görevi yürütmektesiniz"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il genelindeki gazetecilerle bir araya geldi.

Basının demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ve vatandaşların zamanında doğru bilgiye ulaşması açısından basın kuruluşlarının önemli bir görev üstlendiğini belirten Vali Masatlı, “Sizler önemli bir kamu görevi yürütmektesiniz. Bu vazifeyi layıkıyla doğru bir şekilde yerine getirdiğinizde hem halkımızın sağlıklı bilgiye ulaşmalarını sağlıyor, hem de devletimizin ve yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetleri kamuoyuna duyuruyorsunuz” dedi.

Basınla daima iç içe olmaya özen gösterdiğine değinen Masatlı, “Gerekli konularda sizler aracılığıyla halkımızı bilgilendiriyoruz. Hepinize ilimize ve Amasyalılara verdiğiniz hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Büyük Amasya Oteli’ndeki programa AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ve diğer yetkililer de katıldı.