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Vali Masatlı’dan Amasya OSB müteşebbis heyeti ve sanayicilerle toplantı
AMASYA VALİSİ MUSTAFA MASATLI, AMASYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ ÜYELERİ VE SANAYİCİLERLE BÖLGEDEKİ FAALİYETLER, YATIRIMLAR İLE SORUNLARLA İLGİLİ TOPLANTI YAPTI.
AMASYA 28.07.2020, 00:17
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti üyeleri ve sanayicilerle bölgedeki faaliyetler, yatırımlar ile sorunlarla ilgili toplantı yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan görüşmeler, oluşturulan İl Sanayi ve OSB Koordinasyonu Kurulu’nun planlanan çalışmaları ve Amasya OSB’de yapılacak projelerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda müteşebbis heyetinin gündeminde yer alan konular ele alınarak istişare edildi.
Toplantıda, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, müteşebbis heyet üyeleri ve sanayiciler yer aldı.
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