Vali Masatlı ve eşi, KYK yurdunda kız öğrencilerle iftar yaptı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, KYK yurtlarında kalan kız öğrencilerle iftarda buluştu.

Ramazan ayında öğrencilerle aynı masada yer almaktan memnuniyet duyan Vali Masatlı, eğitimli ve donanımlı gençlerle ülkenin daha ileri noktalara geleceğine inandığını belirtti.

Öğrenciler, sohbet ettikleri Masatlı ve eşine ilgileri dolayısıyla teşekkür etti.