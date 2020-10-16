Vali Masatlı: "Ülkemiz tarım ve hayvancılık alanında büyük mesafeler kat etti"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanında büyük mesafeler kat ettiğini söyledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi ” kapsamında düzenlenen tritikale tohum dağıtım törenine katıldı. Törende ilk olarak Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hayrullah Göktekin ile Şeyhsadi Köyü Muhtarı birer konuşma yaparak, yem bitkileri üretimini geliştirme projesi kapsamında düzenlenen tritikale tohum dağıtım töreninin Amasya’ya ve ülkeye hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ettiler.

Tören alanında çiftçilerle de sohbet eden Vali Mustafa Masatlı yaptığı konuşmada, “Ülkemiz tarımdan ticarete, sanayiden hizmet sektörüne, sosyal güvenlikten eğitime, devletin yer aldığı bütün alanlarda özellikle son yollarda ciddi bir değişim, kalkınma ve gelişme göstermiştir. Özellikle bunlardan bir tanesi de tarım sektörüdür. Tarım ve Orman Bakanlığımız dünya ölçeğinde projeler yapan Türk tarımcısına her türlü desteği veren bir duruma gelmiştir. Tarımla ilgili pek çok devlet kuruluşumuzun destek, teşvik ve katkıları da bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü projelerden biri olan yem bitkileri üretimini geliştirme projesi ile ilgili projemizde üretici vatandaşlarımıza üretim noktasında önemli destek sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki hükümetimiz ülkemize tarım ve hayvancılık alanında büyük mesafeler kat etti. Buna benzer projelerle daha çok çalışarak, daha çok üreterek 2023 yılı hedeflerine başta ilimiz olmak üzere tüm ülkemizde ulaşmış olacağız. Bu projelerin desteklenmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye, bakanlık yetkililerine teşekkür ediyor, talip olup ve tohumlarını teslim alan bütün vatandaşlarımıza da başarılar diliyor, ilimiz çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında önemli bir yem bitkisi olan tritikale, hayvancılığın en büyük girdilerinden birini oluşturan kaba ve kesif yem açığının giderilmesinde Amasya’nın hayvancılığının ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliklerde bir ürün. Amasya’da hali hazırda 18 bin 500 dekar alanda 6 bin ton tritikale üretimi yapılmakta. Bu proje kapsamında ise 4 bin dekar alanda kullanılmak üzere 100 ton tritikale tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Törende İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hayrullah Göktekin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, görevli personeller ve çiftçilerimiz yer aldı.

Dağıtım töreninin ardından program sona erdi.