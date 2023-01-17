Vali Masatlı: İstihdama yönelik çalışmalarımız devam edecek

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Çeşitli kurs ve eğitimlerle vatandaşlarımızın istihdamına yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısında geçen yılın istihdam ve mesleki eğitim açısından son derece verimli geçtiğini belirten Vali Masatlı, “Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce geçtiğimiz yıl düzenlenen istihdam garantili meslek edindirme kurslarından 59 kişi yararlanmış ve bunlardan en az yüzde 50’si çeşitli sektörlerde istihdam edilmiştir. İşbaşı eğitim programlarına baktığımızda aynı dönemde bin 970 kişinin istihdam edildiğini görmekteyiz. Bu program için dönem içinde harcanan tutar 28 milyon 90 bin TL’dir. Toplum yararına çalışma programlarında ise toplamda 603 kişi istihdam edilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte ayrıca 2022 yılı içerisinde toplam 4 bin 864 kişinin istihdamına aracılık edilmiştir” diye konuştu.

Bu yıl da çeşitli kurs ve eğitimlerle vatandaşların istihdamına yönelik çalışmaları devam ettireceklerini vurgulayan Masatlı, “Halkımıza sağlanan tüm bu desteklerden dolayı başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse ve diğer yetkililer de katıldı.