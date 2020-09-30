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Vali Masatlı, ‘hünnap’ hasadına katıldı
VALİ MASATLI, AMASYA’NIN ÖNEMLİ TARIM ÜRÜNLERİNDEN BİRİSİ OLAN ‘HÜNNAP’ HASADINA KATILDI
AMASYA 30.09.2020, 16:28
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Vali Mustafa Masatlı, Amasya’nın önemli tarım ürünlerinden birisi olan ‘hünnap’ hasadına katıldı.
Amasya’da hızlı bir şekilde yetiştiriciliği artan ve yaklaşık 100 dekar alanda hünnap yetiştiriciliği yapan Ahmet Karan’dan ve yetkililerden konu hakkında bilgi alan Vali Mustafa Masatlı, hünnap yetiştiriciliğinin pazar değerini arttırabilmek ve daha etkin bir satış sağlayabilmek için kamu olarak gerekli desteğin verileceğini ifade etti. Tarım alanında çok önemli çalışmaların yapıldığı Amasya’da bu yılki ürünün verimli ve bereketli olmasını temenni etti.
Programa İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hayrullah Göktekin ve yetkililer katıldı.
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