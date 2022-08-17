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Vali Masatlı Hamamözü’nde muhtarlarla toplantı yaptı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Hamamözü ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

AMASYA 17.08.2022, 17:56
Vali Masatlı Hamamözü’nde muhtarlarla toplantı yaptı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Hamamözü ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Toplantılardaki temel amaçlarının muhtarları yerinde dinleyerek vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak ve memnuniyetlerini en üst düzeye çıkartmak olduğunu belirten Vali Masatlı, “Hamamözü ilçemizin kalkınması için gereken tüm çalışmaları özveriyle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İl müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapılan toplantıda muhtarları soruları yanıtlanarak talepleri alındı.

Toplantıda Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı ve Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar da yer aldı.

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