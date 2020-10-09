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Vali Masatlı, hal esnafı ile bir araya geldi
AMASYA VALİSİ MUSTAFA MASATLI SEBZE VE MEYVE HALİ ZİYARET ETTİ.
AMASYA 09.10.2020, 19:16
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sebze ve Meyve Halini ziyaret etti.
Esnaflar ile sohbet ederek hatırlarını soran Amasya Valisi Mustafa Masatlı, meyve ve sebzeleri inceleyerek esnaftan piyasa hakkında bilgi aldı. Hal esnafı ise Vali Masatlı’nın kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Haldeki ürün bolluğu ve çeşitliliğinin çok büyük bir nimet olduğunu ifade eden Vali Masatlı, bu konuda Amasya’nın adeta bir cennet olduğunu belirtti.
Esnafların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Mustafa Masatlı, “Esnaflarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde kazançlarını sağlaması konusunda kamu ve yerel yöneticilerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.
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