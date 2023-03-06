Vali Masatlı: “Depremin izlerini silene dek çalışacağız”

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da koordinatör vali olarak görev yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Depremin izlerini silene dek durmadan, yorulmadan hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Vali Masatlı, “Deprem felaketi sonrası Türkiye’nin her bölgesinden olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinden de yardım ve destekler artarak devam etti. Bizler de bu süreçte depremin ilk gününden itibaren başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin her kademesiyle birlikte görevimizi aralıksız sürdürmekte, halkımızın acısına ortak olmakta ve onların en iyi şartlarda hayatlarını devam ettirmeleri için var gücümüzle çalışmaktayız” diye konuştu.

Depremin izlerini silene dek durmadan, yorulmadan hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Masatlı, “Biliyoruz ki milletimizin kalbi bizimle burada beraber atmaktadır. İnşallah afet bölgesindeki illerimiz tez zamanda toparlanarak yine eski günlerine dönecektir” şeklinde konuştu.