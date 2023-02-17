Vali Masatlı: “Deprem bölgesinde var gücümüzle çalışmaktayız”

Depremin büyük yıkıma yol açtığı illerden Hatay’da koordinatör olarak görev yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bizler devlet olarak deprem bölgelerinde görevimizi aralıksız sürdürmekte, halkımızın acısına ortak olmakta ve mağduriyetleri en kısa sürede gidermek için var gücümüzle çalışmaktayız” dedi.

Antakya Serinyol’da ana isale hatlarını besleyen su kuyularında incelemelerde bulunan Vali Masatlı, bu kaynakların şehre en kısa sürede ulaştırılması için yapılan çalışmaları izledi.

Koordine ettiği çalışmalardan olan il geneline su temini ile kanalizasyon hizmetleri çerçevesinde destek veren belediye ve kurumların yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından Antakya’da çöplerin depolandığı atık bertaraf tesisine giden Mustafa Masatlı, çöp toplama ve çevre temizliği çalışmalarını sahada inceledi. Afetten etkilenen vatandaşları da ziyaret eden Masatlı, devletin tüm imkanlarıyla halkın yanında olduğunu vurguladı.