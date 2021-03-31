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Vali Masatlı: “Basit tedbirleri uygulayarak kontrollü normalleşmeyi hızlandırmak hepimizin elinde”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Birkaç küçük fedakarlıkla ve basit tedbirleri uygulayarak kontrollü normalleşmeyi hızlandırmak hepimizin elinde” dedi.

AMASYA 31.03.2021, 19:28
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Vali Masatlı: “Basit tedbirleri uygulayarak kontrollü normalleşmeyi hızlandırmak hepimizin elinde”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Birkaç küçük fedakarlıkla ve basit tedbirleri uygulayarak kontrollü normalleşmeyi hızlandırmak hepimizin elinde” dedi.

il genelinde korona virüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Gümüşhacıköy’de temaslarda bulunan Vali Masatlı, ilçe merkezindeki tedbir ve uygulamalarını yerinde inceledi.

Masatlı’nın esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip bilgilendirmede bulunduğu incelemede, Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanı Zehra Özyol ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.
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