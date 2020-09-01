Vali Masatlı: “Amasya’mızın gelişimi için hep beraber çalışacağız”
VALİ MASATLI, İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI ZEKİ ERARSLAN'A İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU.
Amasya İl Genel Meclisi üyeleriyle toplantıda bir araya gelen Vali Mustafa Masatlı, “İlimizin gelişimi, değişimi ve kalkınması için hep beraber çalışacağız” dedi.
Amasya İl Özel İdaresi’nin uyguladığı ve hayata geçirmeyi planladığı hizmetler ile projelere ilişkin istişarede bulunan Vali Masatlı, tarım, sanayi, turizm, gençlik ve spor, eğitim, sağlık, imar, yol, su, kanalizasyon, çevre gibi çeşitli alanlarda uyguladığı ve desteklediği kapsamlı çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı. İl Genel Meclisi ile uyumlu bir şekilde ilin her köşesine hizmet götürmeye devam edileceğini belirten Masatlı, çalışmaların çok daha etkin yürütülmesi ve kaynakların verimli kullanılmasının sürdürülmesi için gayret gösterileceğini ifade etti.
İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ve meclis üyeleri, ziyareti dolayısıyla Vali Masatlı’ya teşekkür ettiler.
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