Vali Masatlı: “Amasya basını yapıcı, bilgilendirici tutumla halkımıza tercüman”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla il genelindeki gazetecilerle bir araya geldi.

Basının demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Vali Masatlı, vatandaşların zamanında doğru bilgiye ulaşması, ülke ve dünya meseleleri hakkında farkındalık kazanmaları açısından basın kuruluşlarının önemli görev üstlendiğini söyledi.

Görev yaptığı tüm illerde gazetecilerin görüş ve önerilerinin kendisine daima ışık tuttuğunu vurgulayan Masatlı, “Bu noktada Amasya basınının yapıcı, bilgilendirici bir tutumla halkımıza tercüman olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Hepinize ilimizle ilgili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.