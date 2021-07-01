banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!

Vali Masatlı 3. doz hatırlatma aşısını yaptırdı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına uygulanan 3. doz hatırlatma aşısını yaptırdı.

AMASYA 01.07.2021, 19:53
Vali Masatlı 3. doz hatırlatma aşısını yaptırdı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına uygulanan 3. doz hatırlatma aşısını yaptırdı.

Vali Masatlı, normal yaşantıya bir an önce kavuşabilmek için tüm vatandaşları ve özellikle de gençleri vakit kaybetmeden aşı olmaya davet etti.

Masatlı, aşılama oranı en yüksek 2. il olan kentteki aşılama çalışmalarının da hızla sürdüğünü belirtti.
banner486
Yorumlar (0)
30°
açık
banner493