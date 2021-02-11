Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli şahıs mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi’ndeki polis kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Polisler araçta 336,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki A.T.S, Y.P. ve A.A’yı "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.