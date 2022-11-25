Turuncu renge bürünen Amasya’da kadına şiddete karşı meşaleli yürüyüş

Amasya’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleşti. Şehzadeler şehrinin tarihi simgeleri turuncuya büründü.

Yağmura rağmen il protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen yürüyüşte meşaleler yakıldı. ‘Kadına şiddet insanlık suçudur’ pankartı açıldı. Tarihi Yalıboyu evleri ve Kral Kaya Mezarları, bu özel günde turuncu renkle aydınlatıldı.

Yürüyüşe Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve eşi Fatma Sarı, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı da katıldı.

Etkinlik sonrası düşüncelerini paylaşan Başkan Sarı, “Biraz ıslandık. Biraz üşüdük belki. Lakin kadınlarımızın coşkusu, inancı tüm Amasya’yı ışığa boğdu bu gece. Tüm samimiyetimizle haykırdık bizde. Başımızın tacısınız” diye konuştu.