banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!

Tünelde otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Amasya’da tünelde meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AMASYA 01.07.2021, 19:40
Tünelde otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Amasya’da tünelde meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Amasya çevre yolu T1 tünelinde Hilmi Duran’ın kullandığı 34 MIR 44 plakalı otomobil, Hüseyin Gül yönetimindeki 05 EP 326 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından tünelden çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
30°
açık
banner493