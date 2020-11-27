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TKDK’dan Amasya’da 109 projeye 7 milyon lira destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Amasya İl Koordinatörlüğü IPARD II Programının 9. çağrısı sonucunda 109 projeye 7 milyon lira destek sağlayacak.

AMASYA 27.11.2020, 20:35
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TKDK’dan Amasya’da 109 projeye 7 milyon lira destek
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Amasya İl Koordinatörlüğü IPARD II Programının 9. çağrısı sonucunda 109 projeye 7 milyon lira destek sağlayacak.

TKDK İl Koordinatörü Cengiz Dikici, “Toplam yatırım tutarı 14 milyon liralık projelere 7 milyon lira destek sağlanacak. Kurum olarak projeleri hızla onaylamak ve ödemeyi hedefliyoruz” dedi.

Avrupa Birliği’nin Kırsal Kalkınmayı Destek Programı olan IPARD kapsamında kentte bu zamana kadar 545 projeye 185 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını ve bu yatırımın 55 milyonluk kısmının TKDK tarafından hibe edildiğini anımsatan Dikici, “TKDK yeni çağrılarla projelere destek vermeye devam edecektir. Vatandaşlarımız lütfen bu fırsatları kaçırmasınlar. Kapımız yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza açıktır" diye konuştu.
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