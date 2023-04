TFF 3. Lig: Amasyaspor: 0 - Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor FK, 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Yusuf Aydın xx, Yakup Erdoğan xx, Gökhan Salduz xx

Amasyaspor: Taylan Arman x, Cuma Ali Üzüm xx, Enes Salih Çavdar x, Can Morgül x (İsmail Hacıhafızoğlu dk. 73 x), Yahya Kemal Baki x (Emre Işık dk. 46 x), Ahmet Buğrahan Tuncay x, Taha Aydınlı x (Mustafa Aydoğdu dk. 57 x), Emircan Ataş x, Yakup Ramazan Zorlu x (Mehmet Can Göndüz dk. 90), Ethem Ercan Pülgir x, Rıfat Can Aslan x (Fevzi Can Bozkuş dk. 57 x)

Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi x, Burak Büyükkaya x, Emirhan Korkmaz x (Muhammed Çoban dk. 85), Fatih Dalgıç x, Yavuz Koç x, Halil Yılmaz x, Emre Fırtına x, Kemal Sabri Bayraktar x (Muhammed Öztürk dk. 60 x), Mücahit Çakır x, Emre Yıldırım x, İsa Baltacı x (Selim Şahin dk. 77 x)

Sarı kartlar: Cuma Ali Üzüm, Ethem Pülgir, Emre Işık (Amasyaspor), Halil Yılmaz, Emre Yıldırım (Karaköprü Belediyespor)