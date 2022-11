TFF 3. Lig: Amasyaspor: 0 - Edirnespor : 1

TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında Amasyaspor, sahasında karşılaştığı Edirnespor’a 1-0 mağlup oldu.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Yusuf Alper Abalı xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Metin Uçar xx

Amasyaspor: Taylan Arman x, Enes Salih Çavdar x, Can Morgül x (Yunus Emre Baran dk. 55 x), Yahya Kemal (Muhammed Emin Balcılar dk. 55 x), Furkan Güneş x, Ahmet Buğrahan x, Arif İşçi x, Emre Işık x (Kemal Aleçakır dk. 61 x), Muhammed Can x, Fevzi Can Bozkuş x (Furkan Karabatak dk. 10 x), Arif Birşen x

Edirnespor: Serkan Demirkol xx, Uğur Erk x, Kaan Dorak x, Engin Berk Nebioğlu x, Emre Gürsel x, Oğuzhan Kandemir x, Gencay Erten x, Sertaç Gökaltın x (Kemal Bayrak dk. 86 ?), , Erkan Şentürk x (Hüseyin Eşkol dk. 67 x), Fırat Aras xx (Abdussamet Yılmaz dk. 78 x), Ahmet Baykal x

Gol: Fırat Aras (dk. 45) (Edirnespor)

Sarı kartlar: Arif Birşen, Ahmet Buğrahan Tuncay, Fevzi Can Bozkuş (Amasyaspor), Kaan Dorak, Fırat Aras, Serkan Demirkol, Uğur Erk (Edirnespor)