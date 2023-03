TFF 3. Lig: Amasyaspor: 0 - Belediye Derincespor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor FK, 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Belediye Derincespor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Burak Doğru xx, Ferhat Dalgıç xx, Abdullah Mesut Doğru xx

Amasyaspor: Taylan Arman xx, Cuma Ali Üzüm x, Can Morgül, İsmail Hacihafızoğlu x, Ahmet Buğrahan Tuncay x, Emre Işık x (Enes Salih Çavdar dk. 90), Alper Ademoğlu x (Rıfat Can Aslan dk. 90), Fevzi Can Bozkuş x (Taha Aydınlı dk. 46), Ramazan Işık x, Mustafa Aydoğdu x (Yakup Ramazan Zorlu dk. 46), Ethem Ercan Pülgir x

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz x, Berkay Çadır x, Muhammet Fatih Yıldırım x, Bertuğ Başdemir x (Ümitcan Ekşi dk. 83), Uğurcan İkikardeş x, Abdulkerim Canlı x, Furkan Gedik x (Fatih Cin dk. 90), İlker Cihan x, Tayfun Kırca x, Ahmet Keleş x, Kubilay Serbest x (Uğurcan Bekçi dk. 74)

Sarı kartlar: Ethem Pülgir, Fevzi Can Bozkuş, Yakup Ramazan Zorlu, Cuma Ali Üzüm (Amasyaspor), Abdulkerim Canlı, Volkan Mert Korkmaz (Belediye Derincespor)