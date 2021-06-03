Taşova’ya yöresel ürünler pazarı için imzalar atıldı

Taşova Belediyesi’nin inşa edeceği kapalı yöresel ürünler pazarı için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile proje işbirliği için imzalar atıldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, 3 bin 420 metrekarelik kapalı alana sahip olacak pazarın temel üstü kapalı alanı ile müştemilatını içeren proje protokolünü imzaladılar. DOKAP’tan bu projeye 2 milyon 408 bin lira kaynak sağlanacak.

Başkan Öztürk, pazar yeri inşaatını yılsonuna kadar tamamlayıp yöre halkının hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi.

İmza töreninde Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve AK Parti Taşova İlçe Başkanı Tekin Sobacı da yer aldı.