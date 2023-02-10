Taşovalılardan depremzedelere destek için hayvan bağışı

Amasya’nın Taşova ilçesindeki Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği’nin üyeleri, yıkım ve binlerce can kaybının yaşandığı deprem bölgesindeki vatandaşlara destek için hayvan bağışında bulundu.

Birliğin başkanı Adem Özkan, 200 adet küçükbaş hayvanın 2 tıra yüklenerek bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Özkan, bölgeye yönelik destek faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.