Taşovalılardan Amasra şehitlerine dua

Amasya’nın Taşova ilçesinde Amasra’da maden kazasında şehit olan vatandaşlar için, sabah namazında eller semaya açılarak dua edildi.

Taşova Müftülüğü tarafından düzenlenen, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 41 madenci için, din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri tarafından okunan hatmi şeriflerin duasının da yapıldığı sabah namazında eller semaya açılarak dua edildi.

Taşova Merkez Camisi’nde düzenlenen programda maden şehitleri için dua edildi. Cami cemaatinin katıldığı programda okunan hatimlerin duası İlçe Müftüsü Ferhat Koçak tarafından yapıldı. Yapılan duanın ve kılınan sabah namazının ardından cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.