Taşova’da öğrenciler başkanlık koltuğunu devraldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, belediye başkanlığı makamını öğrenciler devraldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün makam koltuğunu devralan Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Miray Önal ve Kaya Köstereli, başkanlık koltuğunu 1 günlük devralarak birim amirlerine çeşitli talimatlar verdi. Minik Başkan Miray Önal, “Öncelikle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bize emanet edilen bu bayram için Atatürk’e teşekkür ediyor, saygı ve rahmetle anıyorum. Böylesine önemli bir günde burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. 23 Nisan Günü için belediye başkanlığı makamını bir günlüğüne devraldım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin ileri gitmesi için canla başla çalışacağımıza, devletimizi vatanımızı koruyacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise “Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Bu millet hiçbir zaman özgürlüğünden taviz vermeden, inandığı değerler üzerine mücadele etmiş, esareti asla kabul etmemiş ve Milli mücadele ile bu vatanı bize emanet etmişlerdir. Yüz yıllık hesabı sürdürmeye çalışanlar bilsinler ki, ecdadımız gibi siz değerli çocuklarımız ve gelecek nesillerimizde bu millet, vatan ve bayrak için çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk’ün konuşmasından sonra koltuğunu devrettiği Miray Önal ve Kaya Köstereli’ye teşekkür ederek fotoğraf çekimiyle töreni sonlandırdı.