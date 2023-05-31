Taşova’da minik doğaseverler parkta fidan dikti
AMASYA'NIN TAŞOVA İLÇESİNDE TEMA VAKFI GÖNÜLLÜSÜ MİNİK DOĞASEVERLER ALPASLAN KÖYÜNDE FİDAN DİKİMİ YAPTI. ALPASLAN İLK VE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ KÖYÜN PARKINI YENİ FİDANLARLA BULUŞTURDU.
Amasya’nın Taşova ilçesinde TEMA Vakfı gönüllüsü minik doğaseverler Alpaslan köyünde fidan dikimi yaptı. Alpaslan İlk ve Ortaokulu öğrencileri köyün parkını yeni fidanlarla buluşturdu.
Etkinliğe kalabalık bir grup ilgi gösterdi. TEMA Vakfı Taşova Temsilcisi Okan Aydın, ”Fidan dikim sezonu içerisinde bir çok bölgeyi ağaçlandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar bölge halkına, çevre gönüllülerine ve miniklere güzel örnek oluşturuyor" dedi.
Aydın, "İmkanlarımız elverdiğince çok sayıda fidanı toprakla buluşturuyoruz. Taşova’mızın dört bir yanında yılmadan, usanmadan güzel yurdumuzu yeşillendirmek için var gücümüzle çalışacağız. Gönüllü öğrencilerimize verdikleri desteklerden dolayı ve köy halkımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.