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Taşova’da ilk ders zili çaldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde ilk ders zili çaldı, 29 okulda 4 bin 200 öğrenci ve 388 öğretmen için yüz yüze eğitim başladı.

AMASYA 06.09.2021, 17:03
Taşova’da ilk ders zili çaldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde ilk ders zili çaldı, 29 okulda 4 bin 200 öğrenci ve 388 öğretmen için yüz yüze eğitim başladı.

Taşova’da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bugün çalınan ilk ders zili ile başladı. Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, öğretmen ve öğrencilere sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı dileklerinde bulundu. Büyükçekmece’de, 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu’nda gerçekleşti. Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer’in katılımıyla gerçekleştirilen tören Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak yapıldı. Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilere başarılı dileklerinde bulundu.

"Alınan tedbirlere riayet edelim"

Yeni eğitim-öğretim yılının ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, "29 okulumuzda 4 bin 200 öğrencimiz ve 388 öğretmenimiz için yüz yüze eğitim başladı. Öncelikle 2021-2022 eğitim öğretim yılı, ülkemize umut olacak aydınlık nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ’Covid-19 salgınında alınması gereken önlemler’ talimatına lütfen riayet edelim. Evlerimizde, öğrenci servislerinde ve okullarda hijyen tedbirleri, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyalım. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz içim sağlık ve başarı dolu geçmesini temenni ediyorum" dedi.

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