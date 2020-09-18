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Taşova’da fiziksel mesafeli ve maskeli İlköğretim Haftası töreni

TAŞOVA'DA SOSYAL MESAFELİ VE MASKELİ İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENİ DÜZENLENDİ

AMASYA 18.09.2020, 12:54
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Taşova’da fiziksel mesafeli ve maskeli İlköğretim Haftası töreni

Amasya’nın Taşova ilçesinde fiziksel mesafeli ve maskeli İlköğretim Haftası töreni yapıldı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, anıta çelenk sundu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Tümer, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Pandemi sebebiyle maske ve fiziksel mesafenin olduğu törene ayrıca İlçe Emniyet Amiri Serhat Temiz ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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