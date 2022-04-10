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Taşova’da 10 Nisan Polis Günü kutlandı
Amasya’nın Taşova ilçesinde 10 Nisan Polis Günü düzenlenen törenle kutlandı.
AMASYA 10.04.2022, 11:53
Amasya’nın Taşova ilçesinde 10 Nisan Polis Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını belirten İlçe Emniyet Müdür Vekili Serhat Temiz, Atatürk anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasından sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona eren törene teşkilatın çeşitli birimlerinden personeller katıldı.