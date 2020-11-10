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Taşova’da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 82'İNCİ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

AMASYA 10.11.2020, 10:50
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Taşova’da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni

Amasya’nın Taşova ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’inci yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan anma törenine Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi. Atatürk’ün hayatını anlatan konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tören belediye hoparlöründen öğrencilerin 10 Kasım ile ilgili düzenlenen şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

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