banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hamsik, Trabzonspor'da
Hamsik, Trabzonspor'da
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
banner486

Taşova OSB’nin logosu belli oldu

Amasya’nın Taşova ilçesinde kurulan Taşova Organize Sanayi Bölgesi’nin logosu belli oldu. Hazırlanan logo Taşova Belediyesi’nin sosyal medya hesabında kamuoyuyla paylaşıldı.

AMASYA 08.06.2021, 20:17
Taşova OSB’nin logosu belli oldu

Amasya’nın Taşova ilçesinde kurulan Taşova Organize Sanayi Bölgesi’nin logosu belli oldu. Hazırlanan logo Taşova Belediyesi’nin sosyal medya hesabında kamuoyuyla paylaşıldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ”Üretimi, emeği, kazancı, alın terini, birliği, dayanışmayı, gelişmeyi ve kalkınmayı ifade eden Taşova OSB’mizin logosu hayırlı olsun" dedi.

Başkan Öztürk, logonun hazırlanmasında katkısı bulunan Vedat Eser’e de teşekkür etti.
Yorumlar (0)
banner422
21°
açık