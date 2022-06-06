Taşova MYO’da mezuniyet heyecanı

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu’nda (MYO), 2021-2022 eğitim-öğretim yılında mezun olan ve dereceye giren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende dereceye giren öğrencilere plaket ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Akademik yılında dereceye girerek mezun olan öğrenciler diplomalarına kavuştu. Diplomalarını bölüm başkanlarının elinden alan öğrenciler, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören devamında daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Törende mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren okul birincisi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrencisi Murat Deniz, eğitim yaşamları boyunca kendilerine destek olan üniversite yönetimi ve ailesine teşekkür ederek “Burada almış olduğumuz eğitimler, bizlere dünyaya farklı bir pencereden bakmayı öğretti. Kendimizi pek çok manada geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bu zorlu eğitim sürecinde bizlere yol gösteren, bilgi ve tecrübelerini paylaşan ve bizleri yarınlara hazırlayan okulumuzun değerli akademisyenlerine teşekkürü bir borç biliriz. Tüm arkadaşlarımı mezuniyetleri ve başarıları dolayısıyla tebrik ediyor, hayatlarının her alanında sağlık, mutluluk ve başarının eksik olmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Amasya Üniversitesi Taşova MYO Müdürü Doç. Dr. Murat Kurt, mezuniyet töreninde bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarılar dileyerek, “Üniversiteleri başarılı kılan ve onlara değer katan sadece geçmişleri ve tarihsel derinlikleri değil, mezun öğrencilerinin gerçek yaşamda elde ettikleri başarılar ve istihdama katılımlarıdır. Üniversite mezunlarının mezun olmadan önce iş hayatını tanımalarının eksikliklerini görmeleri bakımından staj büyük önem arz etmektedir. Diğer tarafından kendini bilen, medeniyetini, tarihini, nereden gelip nereye gittiğini bilen yüksek ahlakla sahip olmalısınız. Bizler, sizlere değerlerimiz doğrultusunda bir yaşam kültürü sunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Hepinize güzel bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

Törende dereceye giren öğrencilere Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve Kaymakam Ahmet Gökcecik, çeyrek altın hediye etti. Törende, dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomalarının verilmesinin ardından öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

Törene ayrıca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Taşova MYO Müdürü Murat Kurt, akademisyenler. öğrenciler ve aileler katıldı.