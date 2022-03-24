Taşova MYO’da ihtiyacı olan öğrenciler için ‘Kızılay Butik Şubesi’ açıldı

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu‘nda Amasya Üniversitesi ile Türk Kızılay Amasya Şubesi iş birliğinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz kıyafet desteği sunmayı amaçlayan ‘Butik Mağaza’nın açılışı yapıldı.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz kıyafet ihtiyacının karşılanmasını önemli bulduklarını belirten Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Öğrencilerimiz bizim velinimetimiz olduğu için her şeyi onları merkeze alarak değerlendiriyoruz. O nedenle de Kızılay ile ortak bir girişim olarak bir butik mağaza açtık. Buradan bütün öğrencilerimiz istedikleri şekilde faydalanabilecekler. Kardeşlerimizin “senin için dokunmadım” dediği etiketi üzerinde olan giyim ürünlerini burada öğrencilerimizin faydasına sunuyoruz” dedi.

Amasya Üniversitesini tercih eden genç arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için her geçen gün yeni projeler ürettiklerini anlatan Rektör Elmacı, “Bu, üniversitemiz ile Kızılay arasında açtığımız ilk butik mağaza. Bundan sonra da yeni butik mağaza açılışlarımızı Kızılay ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ilk açılış olması nedeniyle bizi çok mutlu etti. Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşen butik mağazanın hayırlara vesile olmasını, öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum. Türk Kızılay Amasya Şubesi yöneticilerine bu anlamda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılışta, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak da yer aldı.