banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

Taşova Kaymakamı Gökcecik, muhtarlarla bir araya geldi

Amasya’nın Taşova ilçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik’in başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

AMASYA 23.09.2021, 16:20
Taşova Kaymakamı Gökcecik, muhtarlarla bir araya geldi

Amasya’nın Taşova ilçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik’in başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Taşova Müftülüğü konferans salonundaki toplantıda yapılacak projeler başta olmak üzere ilçe merkezi ve köylerdeki yatırım çalışmalarıyla ihtiyaç ve sorunlar ele alındı. Muhtarlığın önemine değinen Kaymakam Gökçecik, "Zaman zaman sizlerle istişare yapılması, sizlerin taleplerinin dile getirilmesi devletin vatandaşa en yakın eli olarak muhtarla devlet kurumlarının buluşturulması, bir araya getirilmesi önemli. Düzenlenen toplantının Taşova’mız için faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

Köylerin içme suyu sorunlarını gidermek için çalışmaların devam ettiğine değinen Gökçecik, su saatlerinin işletmesi işinin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütüleceğini ve köy muhtarlarının en kısa sürede devir işlemlerini yapmaları gerektiğini vurguladı. İhtiyaç ve taleplerini de dinlediği muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0