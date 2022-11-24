Taşova Belediyesi’nden öğretmenlere özel konser

Taşova Belediyesi tarafından “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla ilçede göreve yeni başlayan ve emekli olan öğretmenler için buluşma programı gerçekleştirildi. Programda Sanatçı Orhan Türkoğlu ve Gitarist Koray Konyar sahne aldı. Türküleri seslendiren ikiliye Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’te mikrofonu alarak eşlik etti.

Kendisi de öğretmen olan Belediye Başkanı Öztürk, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nün öğretmenler, öğrenciler, ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlik içimizdeki aslanları uyandırma sanatıdır. Ve biz o sanatkarlarız. Her öğretmen yetiştirdiği öğrenciler içerisinde o cevheri görüp, topluma kazandırmış oluyor. Taşova’da yaşayan, doğup büyüyen birisi olarak belediye başkanlığını ifa ediyorum. Benden genç arkadaşların ve öğretmen camiasının sorumluluğunu emekli olsam bile üzerimde hissedip başarılı olmak zorundayım diyorum. Bizden sonra da desinler ki “Bak eğitim camiasından geldi. Ne güzel, başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Eserler bıraktı dedirttirmek” ifadelerini kullandı.

Programa, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve eşi Gülizar Gökcecik, Belediye Başkanı Öztürk’ün eşi Kevser Öztürk ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de katıldı.