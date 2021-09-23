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Taşova Belediye Başkanı Öztürk: “Esnafımızın yanındayız”

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçedeki pazarcı esnafıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

AMASYA 23.09.2021, 17:53
Taşova Belediye Başkanı Öztürk: “Esnafımızın yanındayız”

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçedeki pazarcı esnafıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Başkan Öztürk, Taşova’da hafta da bir gün kurulan Perşembe pazarında her zaman olduğu gibi pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Esnaflarla sohbet eden Öztürk, “Ziyaretlerimiz kapsamında pazarımızda pazarcılarımız ve belediyemize ait dükkanlarda kiracı olan esnaflarımızla bir araya geldik. Her zaman olduğu gibi esnafımızın dertlerini ve taleplerini dinleyip gerekli notlarımızı aldık. Esnafımıza her zaman sahip çıkmaya, onların dertlerine derman olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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