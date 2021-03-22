Tarihi Kılıçarslan binası geleneksel el sanatları merkezine dönüştürülecek

Amasya’da Kılıçaslan İlkokulu olarak bilinen yaklaşık 100 yıllık tarihi bina Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürülecek. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bu merkez Amasya’nın tarihine, kültürüne ayrı bir değer katacaktır” dedi.

Restorasyonuna başlanan binada çini, hat, tezhip, ebru, ahşap oyma, gümüş işleme gibi geleneksel el sanatlarının öğretileceği atölyelerin yer alacağını belirten Vali Masatlı, “16 atölyede 100 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen merkezimiz bu yönüyle özellikle kadınlarımızın istihdamına önemli ölçülerde katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

İncelemelerde bulunduğu binada aynı zamanda geleneksel ürünlerin sergilenip satışının da yapılabileceğine değinen Mustafa Masatlı, “Konumu itibariyle Amasya’ya gelen turistlerin tur başlangıç noktası olması sebebiyle herkesin gezip görmek isteyeceği bu merkez sayesinde turizm gelirlerimiz de artacaktır” şeklinde konuştu.

Tarih boyunca 14 medeniyete ev sahipliği yapan ve özelliklede Selçuklu ile Osmanlı döneminde önemli bir yönetim merkezi olan şehzadeler şehri Amasya’nın bünyesinde sayısız kültürel miras barındırdığını hatırlatan Masatlı, bu süreçte pek çok sanatçıya ve bilim adamına da ev sahipliği yaptığına vurgu yaparak bu merkezin Amasya’nın tarihine, kültürüne ayrı bir değer katacağına inandığını söyledi.

İncelemede İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Yanık ile İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Akbaş da yer aldı.