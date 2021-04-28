Sürücülere, iftara beş kala ikramlık dağıttılar

Amasya’nın Taşova ilçesinde AK Parti Taşova Gençlik Kolları, ’İftara son beş kala’ etkinliği düzenleyerek, sürücülere ikramlık dağıttı.

AK Parti Genel Merkezi’nin talimatları doğrultusunda AK Parti Taşova Gençlik Kolları, Ramazan ayında ’İftara son beş kala’ etkinliği düzenledi. Gençlik Kolları teşkilat mensupları iftar vaktine çok az bir zaman kala Amasya-Erzincan karayolu, Taşova Kavşağı’nda sürücülere ikramlık dağıttı. Yolda durdukları araçlara ikramlık dağıtan gençlik kollarına sürücüler teşekkür etti.

AK Parti Taşova Gençlik Kolları Başkanı Emre Kavi etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarımızın organize ettiği, “iftara son beş kala” bizde Taşova Gençlik Kolları olarak gerçekleştirdik. Bu mübarek Ramazan ayında tüm Müslüman aleminin tutmuş olduğu oruçları Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.