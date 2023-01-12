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Suluovalı tekvandocular madalyaları topladı
Okullararası liseli gençler Amasya tekvando seçmelerine katılan Suluova Belediye Spor Kulübünün sporcuları müsabakalarda 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük kazandı.
AMASYA 12.01.2023, 23:32
Okullararası liseli gençler Amasya tekvando seçmelerine katılan Suluova Belediye Spor Kulübünün sporcuları müsabakalarda 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük kazandı.
Antrenör Serdar Kılıç nezaretinde çalışmalarını sürdüren sporculardan Fatıma Betül Esen 52 kilo, Ümmühan Geçdoğan 46 kilo, Özlem Önder 49 kiloda birincilik, Feyza Doğu 63 kiloda ikincilik, Kübra Yurttav 59 kiloda, Dilara Sarkıya ise 49 kiloda üçüncülük elde etti.
Kulüp yöneticileri, başarılı sporcularını kutladı.