Suluovalı çocuklar Hacivat ve Karagöz ile eğlendi

Suluova Belediyesi, çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi sahneledi.

Binden fazla çocuğun izlediği gösterinin sonunda çocuklar Karagöz ve Hacivat ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Artık pandemiyi atlattık. ’Bundan sonra ayda bir etkinlik yapacağız’ diye söz vermiştim. Bugünde Hacivat ve Karagöz etkinliği düzenledik. Çocuklarımız için düzenleyeceğimiz kültür etkinlikleri ile eğitim ve öğreim yılını dolu dolu geçirmek istiyoruz" dedi.

Etkinlikten memnun kalan çocuklarla sohbet eden Başkan Üçok, "Bu zamanları iyi değerlendirin. Derslerinizi çalışın, oyun oynayın, ama en önemlisi bol bol kitap okuyun” tavsiyesinde bulundu.