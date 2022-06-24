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Suluova’da yüzme havuzu yeniden hizmette

Suluova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda büyütme ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

AMASYA 24.06.2022, 12:50
Suluova’da yüzme havuzu yeniden hizmette

Suluova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda büyütme ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Haydi herkes yüzmeye sloganıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve tüm hemşehrilerimize davette bulunuyoruz” dedi.

Fatih Üçok, “Havuzumuzda kafeterya bölümü için başlattığımız yenileme çalışmalarını tamamlandık, kullanıma açıyoruz. Yenilenen yüzüyle yeniden hizmetinizdeyiz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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